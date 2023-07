× Gefährlichster Bankräuber tot in Wien in U-Haft-Zelle

Weil ihm lebenslang und sogar der Maßnahmenvollzug drohte und ihn die Freundin verlassen haben soll, setzte Raffael S. seinem Leben in der Josefstadt ein Ende. Er wurde tot in der Zelle aufgefunden.

Seit Mitte April saß der einschlägig verurteilte Ex-Knacki, der als Serienräuber seit Jahren in Erscheinung trat, um sich mit der Beute nach Costa Rica abzusetzen (wo er mit einer Einheimischen ein Hotel eröffnen wollte), in Wien in U-Haft. Wie ÖSTERREICH aufdeckte, war er nach einem Coup auf Geldtransporteure in einer Bank in Favoriten, ausgeforscht worden. Weil er unerwartet auf heftige Gegenwehr stieß, gab er zwei Schüsse aus einer Maschinenpistole ab und nahm in der Hektik nur eine Geldkassette mit wenigen tausend Euro mit, obwohl in den Geldkoffern eine Million zu holen gewesen wäre.

© oe24.TV/Screenshot ×

Schussopfer Julia L.

Über Spuren vor Ort, die der Notstandshilfeempfänger zurückgelassen hatte, konnte der 35-Jährige, der bei seiner Mutter im 6. Bezirk wohnte, geschnappt werden. Die Maschinenpistole und diverse Utensilien von weiteren Coups wurden in einem Versteck in einem Hohlraum über dem Lift im Haus gefunden.

© all ×

Bankraub 2018 am Wiedner Gürtel.

Angelastet wurden dem spektakulären wie unverbesserlichen Gangster eine ganze Reihe von Überfällen auf die Filialen einer türkischen Bank in Linz und Wien, wo er mit den originellsten Verkleidungen meist auf einem E-Roller daherkam, sehr oft trug er eine Latex-Maske, manchmal Brille, einmal schritt er als Muslimin im Hijab zur Tat. Insgesamt soll Raffael S. in den vergangenen Jahren bis zu 800.000 Euro erbeutet haben.

© all ×

Als Muslimin verkleideter Täter Juli 2018 in Linz.

Der Serien-Verdächtigen glänzte aber auch durch seine Kaltblütigkeit und soll sich schon zwei Mal den Fluchtweg freigeballert haben. So schoss er einem Security, der sich ihm in den Weg stellte, in den Oberschenkel. Noch schlimmer: Der Mittdreißiger, der noch nie einer geregelten Arbeit nachgegangen ist, soll jener schießwütige Bankräuber sein, der zu Beginn der Corona-Pandemie mit Corona-.Maske in eine Bawag am Rennbahnweg stürmte und auf Kundin Julia L. (58), die in Panik geriet, feuerte. Die Mandantin von Anwältin Astrid Wagner erlitt einen Leberdurchschuss und wäre fast daran gestorben.

© all ×

Dezember 2018: Von Rad aus auf Security gefeuert.

Vor allem letzterer Fall war der Knackpunkt in der Karriere des Südamerika-Fans, der sich deswegen mit einer Mordanklage konfrontiert sah, die ihn möglicherweise lebenslänglich hinter Gitter gebracht hätte. Ein Top-Anwalt hatte sich zuletzt sehr um Raffael S. gekümmert, wie man hört, soll ihm aber seine Freundin den Laufpass gegeben haben, worauf er diese Woche in U-Haft Suizid begangen haben soll. Mitte der Woche wurde er - so tuscheln österreichweit die Raubermittler - aufgefunden. Wie viele Coups tatsächlich auf sein Konto gehen, bleibt jetzt ungewiss...

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)

(kor)