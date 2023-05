Österreichs gefährlichster Bankräuber gefasst

Der letzte Coup in Favoriten auf Geldtransporteure beendete die Raubserie.

Wien. Seit einem Monat sitzt Raffael S. (einschlägig verurteilter Ex-Knacki, der ansonsten unauffällig als Notstandshilfe-Empfänger lebte) in U-Haft. ÖSTERREICH-Infos zufolge hatte der letzten Überfall, der wieder eskaliert und ziemlich in die Hose gegangen war, die Ermittler auf seine Spur gebracht: Im Gerangel mit den Geldtransporteuren gab der Angreifer mit seiner MP zwei Schüsse ab, die zum Glück niemanden trafen, der 35-Jährige erbeutete nur einen geringen Teil des angepeilten Bargeldes, außerdem hinterließ er Spuren, die die Ermittler an seine Adresse in Wien-Mariahilf führten.

Schlanker Täter (r.) hier mit Mütze

Nicht geständig. Aufgrund dort vorgefundener Beweise und Gegenstände (die in einem Liftschacht versteckt waren) sowie nach Befragungen von Zeugen und Verwandten und der Auswertung von Überwachungskameras können die Ermittler dem Verdächtigen fast jeden Tag einen weiteren Coup, den er seit seiner letzten Haftentlassung 2017 begangen haben soll, anlasten – er selbst bestreitet alles:

■ So überfiel er nur eine Woche vor dem spektakulären Raub in Favoriten das Winwin-Casino im Böhmischen Prater und erbeutete 150.000 Euro.

Überfall im Hijab-Style auf türkische Bank im Juli 2018 in Linz

■ Zugerechnet werden dem Verkleidungskünstler, der meist Latexmasken benützte, mal mit Burka, dann mit Norwegermütze oder nur mit Corona-Maske per Scooter oder Fahrrad kam und flüchtete, mindestens fünf Überfälle auf Filialen einer türkischen Bank in Wien und Linz. Bei einem Coup im Dezember 2018 schoss er einem Security in dem Oberschenkel.

Schuss auf Security bei Flucht mit dem Fahrrad nach Bankraub am Kärntner Ring

© ALL Schuss auf Frau bei diesem Coup

■ Ganz schlimm endete ein Coup im April 2020 auf eine Bawag in Floridsdorf. Da feuerte er auf eine 58-Jährige Kundin, die vor ihm davonlaufen wollte. Sie überlebte nur knapp. Hier wird sogar wegen Mordversuchs gegen den Serienräuber ermittelt.

Roland Kopt