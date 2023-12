Einsatz in Wiener Weinbergen - Feuer an Nobeladresse

An einer der nobelsten Adressen Wiens in der Kahlenberger Straße stand am Nikolo-Nachmittag plötzlich die Dachterrasse eines exklusiven Wohnprojekts in Flammen.

Wien. Ein Zeuge, der bei einbrechender Dunkelheit bei der Beethovenaussicht spazieren ging, sah aus den Weingärten entlang der Kahlenberger Straße die Flammen lodern: Wie sich herausstellte, war es bei einem in Umbau befindlichen dreigeschoßigen Wohnhaus - wobei sich das Dach auf Straßenniveau befindet - zu einem Brand gekommen. © Berufsfeuerwehr Wien × Beim Eintreffen der alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien Donnerstag um 17 Uhr stand eine Dachterrasse und der angrenzende Dachbereich in Vollbrand. Umgehend wurden Löschleitungen im Außen- und Innenangriff eingesetzt, um dem Brand unter Kontrolle zu bringen. Für die Brandbekämpfung in der Konstruktion musste die Eindeckung mit speziellen Trennsägen geöffnet werden. Flüssiggasflaschen entdeckt Zeitgleich durchsuchten Feuerwehrleute unter Atemschutz das Objekt auf eventuell anwesende Personen - zum Glück war niemand zu Hause oder eingeschlossen. Insgesamt waren 8 Fahrzeuge und 35 Florianis im Einsatz. Im Zuge der Brandbekämpfung, bei dem vier Löschleitungen gelegt werden mussten, entdeckte ein Atemschutztrupp Flüssiggasflaschen, die gekühlt werden mussten - bevor sie noch explodierten. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.