Gefällt mir statt verfällt dir: Österreichs neuer Online-Marktplatz für einmalige terminisierte Gelegenheiten hebt ab

Was tun mit Tickets für ein Konzertereignis oder ein Theaterstück, das man überraschend doch nicht besuchen kann? Wer nimmt einem einen Gutschein mit Ablaufdatum ab, den man nicht einlösen kann oder will? Wer braucht eine Hochzeitstorte, die liebevoll produziert wurde, aber die Hochzeit wurde kurzfristig abgesagt? Über die neue Web-Plattform Flash Chance lassen sich derartige einmalige Gelegenheiten rasch, unkompliziert und sicher anbieten, finden und erwerben. Der innovative und nachhaltige Online-Marktplatz geht am 26. Juni online – inklusive direktem Lieferservice.



Flash Chance ist Österreichs neue Plattform für einmalige Gelegenheiten, auf der Eintrittskarten, reservierte Termine, terminisierte Dienstleistungen und vieles andere günstig den:die Besitzer:in wechseln können. Nach dem Motto „Gefällt mir statt verfällt dir“ können Verkäufer:innen und Interessent:innen zueinander finden und gemeinsam nicht wahrnehmbare Gelegenheiten „retten“.



Neben einem sicheren und schnellen Zahlungssystem mit Geld-zurück-Garantie bietet Flash Chance auch ein leistungsstarkes Lieferservice. Innerhalb von Wien und Graz werden Tickets, Gutscheine und andere „Eintrittskarten“ für die Wahrnehmung von übertragbaren Erlebnissen binnen 3 Stunden direkt abgeholt und zugestellt. Im Rest von Österreich erfolgt die Lieferung innerhalb von 1-2 Werktagen.



Flash Chance – täglich 24 Stunden unter „www.flash-chance.com“ erreichbar – will als zeitgemäße, nachhaltige Ideengeber:in für einmalige Gelegenheiten eine Marktlücke im Freizeitsektor schließen. Die Anmeldung bei der Online-Plattform ist für alle User:innen kostenlos. Bei der erfolgreichen Weitergabe wird eine geringe Summe als Provision einbehalten. Alle Details dazu findet man transparent dargestellt auf der Website.

Offizieller Launch der Website:



Datum: 26.06.2023

Hier geht es direkt zu Flash Chance: