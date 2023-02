''Geht arbeiten!'': Autofahrer sagen Klimaklebern die Meinung

''Geht arbeiten! Schreien die wütenden (zumeist) Männer im Stau immer wieder'', beschreibt ein Aktivist Zurufe von Autofahrern bei Blockade-Aktionen.

Die Blockade-Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" sorgen immer wieder für Aufsehen und Wirbel. Autofahrer werden bei den daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen und Staus auf die Geduldsprobe gestellt. Auch am Montag blockierten Klima-Kleber Straßen in mehreren deutschen Städten – das wollten sich Autofahrer nicht gefallen lassen.

So zeigt ein Video wie zwei Passanten, Protestierende von der Straße fernhalten und den Verkehr durchwinken. Ein Klima-Aktivist erzählt auf Twitter, was sie immer wieder bei ihren Aktionen zu hören bekommen:

Lesen Sie auch Klima-Kleber legen Graz und Innsbruck lahm Aktivisten der Letzten Generation legten den Frühverkehr lahm.

"Geht arbeiten! Schreien die wütenden (zumeist) Männer im Stau immer wieder", beschreibt der Aktivist die Zurufe von Autofahrern.

Geht arbeiten!



Schreien die wütenden (zumeist) Männer im Stau immer wieder.



Geht arbeiten!



Meinen sie diese Art der Arbeit, die unseren Planeten an die Wand gefahren hat?



Meinen sie: Geht ausbeuten! Geht zerstören! Geht aggressiv sein! ? #LetzteGeneration pic.twitter.com/8qUuxXAdy5 — Max #LetzteGeneration (@r3lmarc3au) February 6, 2023

Seit Monaten blockieren Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" Straßen in Deutschland. Erst vor wenigen Tagen kam es in Hamburg zu einem ähnlichen Fall, vor rund vier Wochen in Köln.

Klima-Kleber legen Graz und Innsbruck lahm

Auch in Österreich legen Klima-Aktivisten immer wieder den Verkehr lahm – so auch am Montag. Klimaaktivisten und Wissenschafter haben Montagfrüh mit dem Innrain eine wichtige Zufahrtsstraße in die Innsbrucker Innenstadt blockiert. Auch in Graz gab es eine Protestaktion - hier brachten die Klima-Aktivisten den Verkehr auf der Grabenstraße zum Stillstand – oe24 berichtete.