Gewalt-Eskalation am Keplerplatz

Am Freitag kam es zu zwei heftigen Auseinandersetzungen am Keplerplatz in Wien-Favoriten mit insgesamt drei Verletzten.

Wien. Mit Fäusten, Beinen und in einem Fall auch mit einem Messer sowie zerbrochenen Glasflaschen haben die Beteiligten am Freitag zwei heftige Auseinandersetzungen am Keplerplatz in Wien-Favoriten bestritten. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster spielten sich beide Streits unter Angehörigen der Szene am Keplerplatz ab. Insgesamt gab es drei Verletzte.

In der Früh - kurz vor 6.30 Uhr - gerieten drei Männer miteinander in Streit. Dabei wurden Glasflaschen zerbrochen, um sie als Waffen zu benutzen. Ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger dürfte unter Beteiligung eines dritten noch unbekannten Mannes einen 20-jährigen Landsmann mit einem Messer an der Schulter verletzt haben. Die beiden wurden notfallmedizinisch versorgt, in ein Krankenhaus gebracht und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung festgenommen.

Am Abend - gegen 18.45 Uhr - schlug ein 29-jähriger algerischer Staatsbürger einem bisher unbekannten Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, bis dieser auf dem Boden lag. Dann trat der Verdächtige auf seinen Widersacher ein. Die Polizei entdeckte den Mann in der Nähe des Tatorts und nahm ihn in eine Polizeiinspektion mit. Dort wollte der 29-Jährige auf die Beamten losgehen, die das jedoch unterbinden konnten. Das Opfer wurde unterdessen notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war bisher nicht ansprechbar, weshalb auch seine Identität zunächst unklar blieb. Er schwebte aber nicht in Lebensgefahr.