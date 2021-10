Gewessler "schwänzt" die EU-Energiekonferenz

Die Grüne wird dem Treffen am Nationalfeiertag in Luxemburg fernbleiben.

Wien. Beim informellen Treffen der EU-Energieminister am 26. Oktober steht ein brandaktuelles Thema auf dem Programm: die Preisexplosion im Energiebereich, allen voran bei Gas. Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler bleibt jedoch in Wien, „aus terminlichen Gründen“, so das Ministerium dazu. „Ein Affront“, heißt es dazu aus Brüssel.

Beamte statt Staatssekretär. Denn vertreten wird Gewessler nur ein Beamter ihres Ministeriums gemeinsam mit dem EU-Botschafter. Eigentlich könnte ÖVP-Staatssekretär Magnus Brunner zum Gipfel – das will Gewessler aber nicht.