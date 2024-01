Die Identität der Schwerverletzten vom Horror-Unfall auf der Acherkogel-Kogel ist offenbar geklärt: Es sind vier Dänen einer Familie, und zwar ein Vater mit seinen beidenKindern sowie ein naher Verwandter. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Tirol. Nur knapp zwei Wochen, nachdem im selben Skigebiet der 14-jährige Stanley bei einem, Pistenunfall ums Leben gekommen ist, die nächste Katastrophe für den Hochötz: Eine Gondel der Acherkogelbahn, die auf 2.023 Meter hinauffährt und dabei rund drei Kilometer in teils schwindelerregender Höhe zurücklegt, stürzte Dienstagvormittag ab und riss vier Ski-Touristen mit in die Tiefe.

„Wir wissen, dass es sich um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel handelt. Es dürfte sich also um eine Familie handeln", so der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Michael Haid. Mittlerweile sickerte durch, dass es sich bei allen vieren um dänische Touristen handeln soll. Laut Polizei wurden die Opfer mit einem Tau vom Hubschrauber geborgen und ins Spital gebracht. Die Bergung dürfte sich schwierig gestaltet haben, da sich der Absturzstelle in der Mitte der Bahn im relativ unwegsames Gelände mittel im Wald befindet.

Die beiden Männer sind 44 und 47 Jahre, die Kinder des Familienvaters 19 und 20 Jahre alt, die Urlauber waren in einer Unterkunft indem Skigebiet abgestiegen.

In diesem Bereich der Acherkogelbahn dürfte das Unglück passiert sein. © skiresort.at ×

Drei weiter Verletzte durch heftige Drahtseil-Schwingungen

Ein Betroffener wurde lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer. Die lebensgefährlich verletzte Person liegt auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik. Laut bisherigen Informationen waren mehrere umgestürzte Bäume auf das Tragseil gefallen, woraufhin die Gondel in die Tiefe stürzte. Ob das plötzliche Unglück mit dem Sturmtief, das vor zwei Wochen über das Land zog, zusammenhängt, ist möglich, aber unklar.

Nach der Bergung der Schwerverletzten meldeten sich übrigens noch drei weitere Touristen aus anderen Gondeln. Sie gaben an, dass sie bei dem Unglück ebenfalls verletzt wurden. Laut Polizei offenbar durch die Schwingung des Tragseils. Über die Schwere ihrer Verletzung war vorerst nichts bekannt.