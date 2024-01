14-Jährige stirbt bei Ski-Unfall in Tirol

Flammen in Grazer Bar: Daran starb Lena (21) Jetzt steht die Todesursache für die 21-jährige Lena aus Mödling, die in Graz zu Silvester beim Flammen-Inferno in einer Cocktail-Bar starb, fest: Sie starb an einer Rauchgasvergiftung. Die Ursache dagegen ist weiter unklar.