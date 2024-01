Traktor bumst bei Kurvencrash in Puff

Zu einem spektakulären Unfall kam es Mittwochnachmittag auf der Landstraße bei Wilhelmsburg Richtung Voralpen: In einer langgezogenen Kurve kollidierte ein Monster-Traktor-Gespann in die "Bunny Bar".

NÖ. Der Aufsehen erregende Crash, der die Einsatzkräfte mehrere Stunden forderte und zur Totalsperre der B20 führte, ereignete sich aus noch unklarer Ursache bei Göblasbruck: Dort kam ein Traktorgespann mit ausgestreckten Fronthaltern und einem Anhänger prall gefüllt mit Heuballen rechts von der Fahrbahn ab und bumste in ein rechts direkt an der Fahrbahn gelegenes Puff - mit per Schild ausgewiesenem Tag- und Nachtbetrieb.

© Doku NÖ ×

Zum Glück war in dem Bereich, in den die Zugmaschine knallte, niemand zugange, nur ein Baum am Ende des mauvefarbenes Gebäudes wurde "verletzt".

© Doku NÖ ×

Ein Kranfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten wurde angefordert. Der Lenker musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht werden.