Mutter hat ihre Drillinge endlich wieder bei sich

Nach dem Baby-Drama um die Wegnahme ihrer Drillinge konnte Mama Liane Hirschbrich ihre drei Kinder am Mittwoch endlich wieder in den Armen halten.

Endlich wieder zusammen! Am Mittwoch konnte Mama Liane Hirschbrich ihre drei Kinder im Wiener AKH abholen. Das Happy End ermöglichte ein Gerichtsbeschluss, den sie am Vormittag erhielt: „Die Obsorge für Caroline, Sarah und Christian, alle geboren am 8. Oktober 2023, wird der Kinder- und Jugendhilfe entzogen und der Kindesmutter alleine übertragen.“

Zuvor hatte ihr das Jugendamt die Kinder am 21. Dezember weggenommen – aus ihrer Wohnung. Sie wurden bei Kriseneltern, später im AKH Wien untergebracht, oe24 berichtete . Der Grund: Die alleinerziehende Mutter arbeite als Anwältin zu viel. Jetzt das Happy End.

"Unendlich erleichert"

Zu oe24 sagt Anwältin und Drillings-Mama Liane Hirschbrich: "Ich bin unendlich erleichtert, dass ich meine Kinder zurückbekommen habe und jetzt möchte ich die Zeit mit ihnen genießen."