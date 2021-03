Großeinsatz: Volksschule in Oberösterreich in Brand

Alarmstufe Drei in Neuhofen an der Krems.

Neuhofen/Krems: Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat ein Brand der Volksschule in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) am Samstagnachmittag ausgelöst. Kurz nach 15.00 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Nach ersten Informationen dürften Teile der Fassade und der Dachstuhl in Brand gestanden haben. Alarmstufe Drei wurde ausgerufen, elf Feuerwehren der umliegenden Orte sind am Brandort.

Löscharbeiten dauern an

Wie die Polizei der APA auf Anfrage mitteilte, ist über gefährdete oder verletzte Personen nichts bekannt. Die Löscharbeiten waren noch im Gange. Auch über die Ursache des Brandes ist derzeit noch nichts bekannt.