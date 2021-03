Betonmisch-LKW kippt mitten in Kreisverkehr um

Kurioser XXL-Einsatz für die Wiener Feuerwehr.

Ein riesiger Betonmisch-Lkw ist am heutigen Samstagvormittag in einem Kreisverkehr in Wien-Simmering in der Jedletzbergerstraße umgestürzt. Der verletzte Lenker musste über die Frontscheibe aus der Fahrerkabine geborgen werden, teilte die Feuerwehr mit, die mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war. Weiters wurde ausgeflossener Treibstoff gebunden und das voll beladene Schwerfahrzeug mit mehreren Kränen aufgerichtet.

© Viyana Manset Haber

Bisher ist unklar, wie schwer der Lenker verletzt wurde, und wie es zu dem Umsturz des Fahrzeuges gekommen war. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt.