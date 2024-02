Großeinsatz: Zwei Tote bei Bränden in Wien

In Wien kamen zwei Menschen bei Zimmerbränden innerhalb weniger Stunden ums Leben.

In einer der unteren Wohnungen in einem sechsgeschossigen Gebäude am Margaretengürtel brach am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Stiegenhaus bereits verraucht.

Mit einer Löschleitung und unter Atemschutz bekämpften die Florianis den Brandherd. Im Zuge dessen fanden sie im hintersten Bereich der Wohnung eine leblose Person und brachten sie in Sicherheit.Trotz sofortiger Reanimation konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Gleichzeitig wurde mit einem Hochleistungslüfter

der Brandrauch aus dem Stiegenhaus gedrückt und einige Bewohner ins Freie geleitet. Eine weitere Person musste von der Rettung versorgt werden.

Nur Stunden später brach in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer in der Czartoryskigasse in Währing aus. Auch dort drang dichter Rauch aus einem Fenster, als die Feuerwehrleute gegen 4 Uhr morgens vor Ort eintrafen. Im Zuge der Löschmaßnahmen fanden sie eine leblose Person in der Wohnung und brachten sie sofort nach draußen. Leider blieben auch hier die Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos. Die benachbarten Wohnungen mussten kontrolliert werden, es wurde keine weitere Gefährdung festgestellt.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien.