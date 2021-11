Hanf Magazin: Mit Tesla gegen die Hanf Restriktionen

Lange Vorbereitungen für eine umfangreiche Kampagne, direkte Gespräche mit Verantwortlichen von Facebook, Google, Pinterest und weiteren Werbeplattformen, hunderte Stunden an Arbeit für eine möglichst richtlinienkonforme Umsetzung der diesjährigen Hanf Adventskalender Aktion - "all das hat im Bezug auf einen reibungslosen Ablauf der Werbeanzeigen nicht geholfen", so Lucas Nestler, Gründer des Hanf Magazins.

Obwohl die Themen, wie Nutzhanf, mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und kaum jemandem plausible Argumente gegen Hanf, Cannabis, CBD oder anderen Teilbereichen einfallen, wehren sich Konzerngrößen wie Meta (Facebook) und Google nach wie vor vehement gegen eine Normalisierung des Themas "Hanf".

In diesem Fall geht es um die bekannten Hanf Adventskalender, die das Hanf Magazin nun im dritten Jahr produziert und mittlerweile auch speziell für Massenmärkte wie Food oder Kosmetik anbietet.

Für den Verkauf von insgesamt 9.000 dieser speziellen und exklusiven Hanf Adventskalender setzt das Hanf Magazin daher auf die Reichweite durch eine Verlosung eines Tesla Model 3 unter allen Käufern.

"Dabei waren wir uns einig, dass Tesla als Unternehmen für Innovationsgeist, Fortschritt und Offenheit steht und damit gut zu dieser Kampagne passt." stellt Lucas Nestler fest.

Diese Idee verstärkt das starre Bild anderer Konzerne, die mit den genannten drei Eigenschaften offenbar nicht glänzen können - zumindest nicht, wenn es um das Thema Hanf geht.

Mehr zur Kampagne gibt es hier: https://www.instagram.com/p/CWQ4zKTqO4z/

Alle Informationen zu den diesjährigen Hanf Adventskalendern gibt es hier: https://hanf-adventskalender.com/