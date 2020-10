In der Verkehrspolitik hätte sie sich viel vorgenommen, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Diskussionsrunde.

Die Grüne-Spitzenkandidatin Birgit Hebein überraschte am Donnerstag bei der ORF-Elefantenrunde zur Wien-Wahl mit einer Antwort besonders. Auf die Frage, ob sie denn Autofahrer in Wien hätte verteidigen können, sagt sie: "Viele sind in Wien schon leiwand unterwegs. Ein paar Trotteln gibt's überall, sind wir uns ehrlich."

In der Verkehrspolitik hätte sie sich viel vorgenommen, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin bei der Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten. Wien solle zudem Klimahauptstadt werden und dafür ist die Reduktion des Verkehrs unumgänglich, so Hebein.