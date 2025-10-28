Heimliche Aufnahmen: Ex-Mitarbeiter eines Bundesliga-Vereins im Visier der Polizei

Erst vor wenigen Monaten erschütterte die Bundesliga ein Skandal um einen ehemaligen Mitarbeiter des WAC, der sich an Kindern vergangen haben soll. Nun sorgt ein anderer heimischer Spitzen-Klub für negative Schlagzeilen.

Im Mai erschütterte ein Missbrauchsskandal die Bundesliga. Nun sorgt ein - mittlerweile ehemaliger - Mitarbeiter eines weiteren Bundesliga-Klubs für polizeiliche Ermittlungen.

Diesmal wird der Tatort von Kärnten nach Vorarlberg verlegt. Wie vol.at berichtet, soll ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach in der Kabine der Frauenmannschaft, die ebenfalls in der Bundesliga spielt, eine Kamera installiert haben. Davon soll es auch belastende Fotos geben, welche die Informationen bestätigen.

Verein schweigt zu Vorwürfen

Nach einem Einsatz der Polizei am Vereinsgelände sollen nun auch kriminalpolizeiliche Ermittlungen laufen. Der Mitarbeiter hat den Ländle-Klub bereits vor einiger Zeit verlassen. Dem Vernehmen nach soll man in Altach nicht von der vermeintlichen Straftat gewusst haben und will sich auch deshalb nicht zu dem Vorfall äußern.

Der Verdächtige, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll in den nächsten Tagen einvernommen werden. VN-Informationen zufolge sollen die Beamten im Zuge der Ermittlungen noch kein Beweismaterial in der Frauen-Kabine gefunden haben.