Höllenflug im Hagel - Diskussion um Piloten und Austro Control

NÖ, Stmk. "Meine Freunde und ich verbrachten ein verlängertes Wochenende auf Mallorca", schreibt der Reise- und Lifestylefotograf mit dem Onlinenamen "exithamster". "Vier von uns wurden am 9. Juni auf OS434 von PMI nach VIE gebucht. Die Maschine hob um 15:46 Uhr unversehrt mit leichter Verspätung ab und kam völlig beschädigt in Wien an. Offensichtlich zerschmetterte heftiger Hagel die Windschutzscheiben und die Nase des Flugzeugs. Austrian Airlines gelang es dennoch, den Flug bis zum Flughafen fortzusetzen und sicher auf der Landebahn zu landen." Er sei auf jeden Fall "sehr, SEHR glücklich, dass die Jungs (und natürlich alle anderen) es lebend nach Hause geschafft haben!"

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground - alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg