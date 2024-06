AUA-Flieger von Mega-Hagelsturm demoliert

Eine AUA-Maschine geriet in einen katastrophalen Hagel.

Der Flieger kam aus Mallorca und musste im Blindflug auf Wien zusteuern. Der Pilot konnte die Maschine zum Glück für die Passagiere sicher auf den Boden bringen.

Ein Flugzeug der AUA ist heute in etwa 6000 m Höhe direkt in die Hagelzelle bei Hartberg geflogen. Das Flugzeug konnte sicher am Flughafen Wien landen. https://t.co/vxBh5F9pAA