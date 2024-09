Hopfala: Bier-Transporter verlor halbe Ladung

Ein ganz schönes Hoppala in Sachen Hopfen und Malz gab es Montagvormittag auf der Eisenstraße in Pöchlarn zu beklagen: Ein Bier-Transporter verlor in einer Linkskurve die halb Ladung.

NÖ. Spektakuläres Bierkisten- und Scherbenmeer vor den Kartoffelkellern im Ortsabschnitt Kellerhäuser in Pöchlarn an der Donau: Während die Florianis mitten in den Vorbereitungsarbeiten für weitere Unwettereinsätze steckten, wurden sie zu einer Lkw-Bergung gerufen. Na Prost! Lkw verlor 14 Paletten Bier

Ein LKW hatte in einer Linkskurve in der Eisenstraße große Teile seiner Ladung verloren - wie sich später herausstellte, war es ein technischer Defekt gewesen, dass die seitliche Bordwand plötzlich aufging. Unzählige Bierkisten verteilten sich über die Fahrbahn. Heil gebliebene Flaschen händisch einsortiert Aufgrund des durchaus hohen Aufwands wurde seitens der Einsatzleitung der Bauhof Pöchlarn nachgefordert, der mit Traktor, Anhänger und Kehrmaschine anrückte, um tatkräftig mitzuhelfen, das kaiserliche "Hopfala" aufzuräumen. Dabei wurden die heil geblieben Flaschen einsortiert und die Kisten händisch wieder im Lkw verladen. Danach wurde der Glasbruch teils händisch und per Frontlader verladen. Abschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach der kompletten Säuberung der Straße konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden.