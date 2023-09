Hunde-Babys an Autobahn ausgesetzt

Mutige Rettungsaktion eines Deutschen: Er fängt die ausgesetzten Welpn ein.

Dem Einsatz eines Tierfreundes ist es zu verdanken, dass die drei süßen Welpen und auch ein Junghund noch am Leben sind. Der Deutsche (33) entdeckt am Mittwoch um 4.15 Uhr in der Früh in einer Ausweichnische auf der Karawankenautobahn (A11) die herrenlosen Hunde-Babys.

© Polizei ×

Der Mann fängt sie ein und sichert sie bis die Autobahn-Polizei eintrifft. Die Beamten bringen die süßen Hunde auf ihre Station, wo sie auf die Tierrettung warten. Hoffentlich also ein Happy End!