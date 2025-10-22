Im Nebel - Pkw crasht Schülertransporter

Zum Glück glimpflich ist Mittwochfrüh in der morgendlichen Nebelsuppe im Mostviertel ein Verkehrsunfall: Ein Pkw und ein Schülertransport waren seitlich kollidiert. Alle involvierten acht Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

NÖ. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar - aber vermutlich waren es tatsächlich nur die trüben Wetterbedingungen - und eine allfällige Ablenkung, worauf einer der beiden Fahrzeuglenker zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Passiert ist der Crash in einer langgezogenen Kurve auf der L5269 bei Bergland im Bezirk Melk.

© DOKU-NÖ

© DOKU-NÖ

Die Bereichsalarmzentrale alarmierte umgehend die Feuerwehren Petzenkirchen-Bergland und Wieselburg. Seitens der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich wurden mehrere Einsatzkräfte an die Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren und nur der Fahrer des beteiligten schwarzen SUV wurde leicht verletzt.

Im Schulbus befanden sich acht Kinder, die durch Rettungs- und Feuerwehrkräfte medizinisch erstversorgt und betreut wurden. Sie blieben ebenso wie der Lenker des Schülerkleintransporters unverletzt. Die Einsatzkräfte brachten die Kinder ins Feuerwehrhaus. Dort wurden sie im Anschluss von ihren Eltern abgeholt. Der demolierte Pkw und der Schulbus wurden inzwischen geborgen.