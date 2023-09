Jackpot bei Toto – es geht um 10.000 Euro

Heute letzte Chance auf den Mega-Gewinn

Die Toto Runde 37 mit Spielen aus der obersten Spielklasse in Österreich, Deutschland, Spanien, England und Italien stellte die Toto Fans vor eine unlösbare Herausforderung, zumindest, was den Dreizehner betrifft. Bis zum Annahmeschluss wurde kein richtiger Dreizehner Tipp abgegeben, es geht daher in der kommenden Runde 38 A um einen Jackpot mit 10.000 Euro.

Auch Jackpot bei Torwette

Auch bei der Torwette wartet in der Runde 38A ein Jackpot in den ersten beiden Rängen. Hier wurden in dieser Runde weder der erste noch der zweite Torwetterang richtig getippt.

Annahmeschluss für die Runde 38A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.