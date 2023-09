Jetzt startet Waldviertelpur am Wiener Rathausplatz

Mit einem traditionellen Zwettler Bieranstich wird am Mittwoch um 12 Uhr das dreitägige Waldviertelpur-Festival am Wiener Rathausplatz eröffnet.

Süffiges Zwettler Bier, deftige Schmankerl und natürlich Mohnstrudel stehen auf der Speisekarte am Wiener Rathausplatz. Drei Tage lang erobert das Waldviertel ab Mittwoch das Herz der Bundeshauptstadt - und präsentiert sich in seiner ganzen Pracht und Ursprünglichkeit.

An dutzenden Ständen können sich die Wiener Lust auf einen Kurzurlaub im nördlichen Niederösterreich holen, wo sich zwischen Badestaß am Ottensteiner Stausee und Hochkultur etwa in der historischen Bibliothek des Stifts Zwettl bis hin zu Naturerlebnissen bei den Wackelsteinen in Gmünd eine wunderschöne Zeit verbringen lässt. Am Mittwoch wird um Schlag 12 Uhr das Festival mit einem Zwettler Bieranstich durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet.