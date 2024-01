"Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos", berichtet die Polizei.

Wien. Jugendliche haben am Donnerstagabend Zeugen zufolge in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing einen Zigarettenautomaten gesprengt und einige Packungen Zigaretten gestohlen. Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürfte Pyrotechnik der Kategorie F4 verwendet worden sein.

