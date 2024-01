42-Jähriger soll zwei Brände bei Lokal gelegt haben

Der ihm angelastete Schaden wurde von der Polizei am Freitag mit mehr als 35.000 Euro beziffert.

Bad Vöslau. In Bad Vöslau (Bezirk Baden) ist ein 42-jähriger Ortsansässiger ausgeforscht worden, der einen Sonnenschirm und ein Auto eines Gastronomiebetriebes angezündet und zudem Sachbeschädigungen an dem Lokal und einem Lieferfahrzeug begangen haben soll. Der ihm angelastete Schaden wurde von der Polizei am Freitag mit mehr als 35.000 Euro beziffert. Der Anrainer sei nur zu einer Brandstiftung geständig gewesen. Er wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Am 30. Mai vergangenen Jahres kurz nach Mitternacht war zunächst ein Sonnenschirm und in den frühen Morgenstunden nur 300 Meter entfernt ein Lieferwagen des Lokals in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte aus, an einem daneben geparkten Kfz entstand nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ebenfalls Totalschaden.

In der Nacht zum 9. Juli wurde zunächst ein Stein gegen eine Fensterscheibe des Lokals geschleudert. Wiederum zeitnah, so die Polizei, kam es zu einer Beschädigung an einem der Lieferfahrzeuge des Betriebes. Mit einem Stein wurden zwei Scheiben eingeschlagen.

Hausdurchsuchung bei 42-Jährigem

Die Autos hatten laut Polizei keine Aufschriften, die auf einen Zusammenhang mit dem Lokal hingedeutet hätten. Es habe daher der Verdacht bestanden, dass ein und derselbe Täter mit Nahbezug zur Gaststätte oder zum Betreiber am Werk war. Die Ermittlungen wurden von der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Bad Vöslau in Zusammenarbeit mit einem Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Pottendorf und der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich geführt.

Der letztlich ausgeforschte 42-Jährige wohnt in einem dem Gastronomiebetrieb angrenzenden Mehrparteienhaus. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordneten Hausdurchsuchung wurden der Landespolizeidirektion zufolge Beweismittel vorgefunden und sichergestellt.