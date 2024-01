Keine Spur von altem Haus im Rocky Docky

Der Geheim-Tipp für Steak-Liebhaber begeistert Groß und Klein.

Fleisch-Fans aufgepasst! Im 16. Wiener Gemeindebezirk versteckt sich ein absoluter Geheimtipp für Western- und Steak-Liebhaber. Im Rocky Docky Western Steak House gibt es neben Gaumenfreuden auch optisch einiges zu erleben. Ganz gleich, ob man im Gefängnis, Kuhstall, Saloon oder Sheriff-Büro Platz nimmt, das Ambiente versetzt die Gäste direkt in eine Szenerie der legendären Western-Filme mit John Wayne und sorgt schon vor dem ersten Bissen für große Begeisterung.

© Rocky Docky Western Steak House ×

Familienfreundlich. Auch wenn es keinen Spielplatz oder Freiraum für Kinder gibt, lohnt sich der Ausflug für Familien. Durch die nicht alltägliche Einrichtung sind selbst die jüngsten Energiebündel begeistert und genießen den Abend.

© Rocky Docky Western Steak House

Regionalität wird groß geschrieben

Die Geschäftspartner Ernst Edlinger und Harald Karlovits begrüßen seit Jahren von Dienstag bis Samstag (ab 17 Uhr) die Fleischtiger des Landes in dem 1992 eröffneten Lokal. Es herrscht stets High Noon und eine Reservierung ist unbedingt erforderlich. Für die beste Fleischauswahl sorgen ausgewählte Lieferanten aus Wien und Niederösterreich. Harry persönlich steht dafür Woche für Woche am Grill und erfüllt alle Wünsche nach Belieben.

Auf alle Wünsche wird Rücksicht genommen

Bei Vorbestellung werden „extra cuts“ angeboten. Neben den Steaks gibt es selbst für Burger-Fans und Vegetarier eine große Auswahl auf der kreativen Speisekarte, die mit den kuriosesten Gesetzen Amerikas zusätzlich für Schmunzeln sorgen.

© Rocky Docky Western Steak House

Preislich weiß das Lokal in Zeiten der Teuerung zu begeistern. Trotz steigender Kosten, sind die Preise in Anbetracht der Größe der Portionen mehr als nur fair – so bekommt man zum Beispiel zu jedem Steak auch zwei Beilagen nach Wahl. Von knusprigen Onion Rings bis zu den legendären Chuckwagon Beans ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.

Einfallsreiche Variationen nach Saison

Doch nicht nur das klassische Steak lockt die Stammgäste regelmäßg an. Je nach Saison werden alle zwei Monate kreative Spezial-Karten angeboten, von Gemüsepfannen mit Spargel im Frühling, bis ausgefallenen Kürbisvariationen ist für Abwechslung gesorgt.