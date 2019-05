17-Jähriger irrtümlich von Schuss am Kopf getroffen

Das Duo war am Samstagabend in der Wohnung eines Kärntners in Villach, der ein Kleinkalibergewehr legal besitzt, zu Gast. Aus Neugier hantierte der 19-Jährige mit der Waffe. Daraufhin löste sich ein Schuss und traf den 17-Jährigen am Kopf. Der Bursche wurde dabei verletzt und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Laut Krankenhaus erlitt er einen Streifschuss und liegt auf der Normalstation. Gegen den Waffenbesitzer und den Schützen wurden Waffenverbote ausgesprochen. Das Gewehr und die Munition wurden sichergestellt.