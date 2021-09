20 Fledermäuse flatterten im Schlafzimmer

Horror: Die Fledermäuse weigerten sich standhaft, das Schlafzimmer zu verlassen.

Kärnten. Als eine junge Mieterin am Montag gegen 22 Uhr in ihre Wohnung in Klagenfurt kam, konnte sie ihren Augen nicht glauben: Sie entdeckte zwei Fledermäuse in ihrem Schlafzimmer, nachdem sie das Zimmer für zwei Stunden unbeaufsichtigt gelüftet hatte, und alarmierte die Feuerwehr.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte aberstellte sich aber heraus, dass es mehr als 20 Fledermäuse waren, die im Schlafzimmer kreisten. „Weil Fledermäuse lichtempfindlich sind, haben wir das Licht im Raum eingeschaltet und die Tiere mit Taschenlampen angeleuchtet, um sie zu verscheuchen. Das hat aber nichts genützt“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fingen die Tiere schließlich mit Keschern ein.