× 24 Flüchtlinge in Getränke-Lkw eingepfercht

Die Männer und Frauen aus unterschiedlichen Ländern kauerten am Boden.

Kärnten. Eine unglaubliche Entdeckung machten Zollbeamte am Dienstagabend in Kärnten beim Karawankentunnel. Bei einer Routinekontrolle eines Sattelschleppers fanden sie zwischen etlichen Getränke-Paletten 24 Flüchtlinge. Die ein­gepferchten Menschen kommen aus Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und Indien.

Fast 20 Stunden saßen die Flüchlinge eingepfercht in dem Lkw. Bei ihrem Auffinden waren sie laut Polizei erschöpft und leicht dehydriert. Der 48-jährige türkische Fahrer wurde auf der Stelle festgenommen. Bei einer genaueren Durchsuchung des Fahrzeuges wurden drei rumänische Kennzeichen sichergestellt.

Ermittlungen. Laut ersten Erkenntnissen wurden sie in zwei Etappen transportiert. Ein Großteil kam aus den Ursprungsländern mit originalen Reisepässen und gültigen Visa. In Rumänien wurde schließlich ein Sammeltransport über Österreich nach Italien organisiert. Erst Anfang April wurde in Kärnten ein Aserbaidschaner festgenommen, der 20 Flüchtlinge von Rumänien über Ungarn nach Österreich geschleust hatte. Auch damals wollte der Fahrer nach Italien.