4-Jähriger springt aus Fenster – schwer verletzt

Faak am See. Ein vierjähriger Bub ist am Freitag gegen 15.15 Uhr aus dem Küchenfenster im ersten Stock eines Wohnhauses in Faak am See (Gemeinde Finkenstein, Bezirk Villach-Land) auf eine Wiese gesprungen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, berichtete die Polizei.

Der Bub war zuvor bei seiner Mutter im Garten gewesen. Er lief in die Küche im ersten Stock, um ein Eis zurück in den Gefrierschrank zu legen. Weil er nicht wieder über die Treppe nach unten laufen wollte, fasste er den Plan, die "Abkürzung" über das Fenster zu nehmen, erklärte das Kind sich.