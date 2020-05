Gegen den 58-jährigen Albaner wurde ein Betretungsverbot verhängt.

Klagenfurt. Ein 58 Jahre alter Albaner hat am Samstagabend in Klagenfurt seine 49-jährige Ehefrau mit dem Umbringen bedroht. Danach misshandelte er sie, indem er mit einer Gürtelschnalle auf sie einschlug, berichtete die Polizei am Sonntag. Die alarmierte Exekutive verhängte ein Annäherungs- und Betretungsverbot gegen den 58-Jährigen. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren.