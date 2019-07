Motorrad-Unfall – Lenker in Flussbett geschleudert

Seeboden. Ein 28-jähriger Pole hat am Sonntagabend bei Seeboden in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er prallte gegen die Leitschiene und wurde ins acht Meter tiefer liegende Flussbett der Lieser katapultiert. Der 28-Jährige rettete sich ans Ufer, Feuerwehrleute brachten ihn in Sicherheit. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.