Alko-Lenker (28) crasht in Polizei-Auto

28-Jähriger war nach Unfall mit beschädigtem Fahrzeug weitergefahren.

St. Veit an der Glan. Ein 28-jähriger Klagenfurter hat am Mittwochabend bei St. Veit an der Glan betrunken einen Autounfall gebaut und im Anschluss ein Polizeiauto gerammt. Der Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, weil er keinen besitzt, ein Test ergab eine starke Alkoholisierung. Der 28-Jährige wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Mann war gegen 21.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Leitpflock und eine Schneestange überfahren und war mit dem schwer beschädigten Pkw in einer schneebedeckten Wiese steckengeblieben. Mit einem mitgeführten Spaten schaufelte der Mann das Auto frei und flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später holte die Exekutive den Flüchtenden ein, der 28-Jährige blieb auch stehen. Als die Beamten dabei waren, auszusteigen, legte der angehaltene Lenker den Retourgang ein, fuhr zurück und stieß gegen das Dienstfahrzeug. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden.