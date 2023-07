Einjähriger Bub leblos aus Pool geborgen

Das Kleinkind wurde nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Kärntner Gemeindegebiet von Ossiach ist am Samstagnachmittag ein einjähriger Bub in einem unbeobachteten Augenblick in den Familienpool gefallen. Er wurde dort laut Polizei von seiner 32-jährigen Mutter im Wasser treibend aufgefunden und geborgen.

