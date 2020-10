Kärnten: Mann verprügelte Freundin wochenlang

38-Jähriger vorerst nicht geständig. Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Kärnten. In einer Wohnung in Wolfsberg schlug ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in den letzten drei Wochen mehrmals auf seine 27-jährige Freundin, ebenfalls rumänische Staatsangehörige, ein und drohte ihre sogar mit dem Umbringen.

Nach einer erneuten Auseinandersetzung am Dienstagabend, erstattete die 27-Jährige schließlich Anzeige gegen ihren Lebensgefährten. Kurz darauf wurde der 38-jährige Gewalttäter von der Polizei vorläufig festgenommen.

Mann streitet Tat ab

Gegen den Mann, der zu den Taten nicht geständig ist, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Laut Bericht der Landespolizeidirektion Kärnten wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.