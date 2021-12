Kaputtes Handy als Mordmotiv

Wegen einer Lappalie drehte der Zuhälter durch und erschlug eine Prostituierte.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag das unfassbare Motiv für den 30. Femizid des Jahres. Am helllichten Tag und vor Augenzeugen hatte der mutmaßliche Mörder sein Opfer am 17. November vor der Eingangstüre der Bezirkshauptmannschaft abgelegt: „My Life is over“, schrie der 28-jährige Verdächtige immer wieder, bevor er mit einem Auto flüchtete.



