Klagenfurter Stadtsenat: Zwei Posten neu besetzt

Zwei Änderungen stehen im Klagenfurter Stadtsenat an - bei der SPÖ und beim Team Kärnten.

Klagenfurt. Im Stadtsenat kommt es bis Jahresende zum Sesselrücken. Aktuell gibt es zwar noch keine Bestätigung seitens der SPÖ, aber Corinna Smrecnik soll sich aus dem Stadtsenat zurück ziehen und in die Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) wechseln. Nachfolgen soll ihr Constance Mochar, die Präsidentin des Kärntner Triathlonverbands. Sie sitzt seit April im Klagenfurter Gemeinderat.

Fix ist allerdings, dass es beim Team Kärnten zu Veränderungen kommt. Mit Jahresende scheidet Alois Dolinar aus der Stadtregierung aus. Wie es vom Team Kärnten heißt, war es von Anfang an geplant, dass Dolinar nicht die gesamte Periode im Stadtsenat bleibt. Die Frage nach seiner Nachfolge kann Dolinar aber noch nicht beantworten. Sein Wunschkandidat Rene Cerne will nicht in den Stadtrat wechseln.