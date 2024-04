Mädchen missbraucht: Zirkusartist vor Gericht

Ein trauriger Fall von Kindesmissbrauch wurde am Freitag vor dem Landesgericht in Klagenfurt verhandelt.

Ktn. Angeklagt war ein Deutscher (39), der zwei Mädchen, damals 5 und 8 Jahre alt, in seinem Zirkuswohnwagen missbraucht haben soll. Der Vorfall soll bereits 2014 stattgefunden haben, also zehn Jahre zurückliegen, da die Kinder sich erst viel später ihren Eltern deshalb anvertraut hatten.

Die Familie der Mädchen hatte der Angeklagte während seiner Zirkus-Aufenthalte in Kärnten kennengelernt. Weil er zum ersten Prozesstermin nicht erschienen war, schreibt der ORF, soll er zur Fahndung ausgeschrieben gewesen sein.

Seither sitzt der Mann in Klagenfurt in Haft. Weitere Zeugen sollen an einem anderen Tag angehört werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.