  oe24.at
  Inland
  Chronik
  Kärnten
Mieter (59) stirbt bei Brand in Wohnanlage
Mieter (59) stirbt bei Brand in Wohnanlage

10.01.26, 11:25
Ein Wohnungsbrand im Kärntner Feldkirchen hat in der Nacht auf Samstag ein Todesopfer gefordert.  

Der 59-jährige Mieter der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses wurde von der Feuerwehr leblos aufgefunden, berichtete die Polizei. Die herbeigerufene Rettung versuchte noch, den Mann zu reanimieren. Ihm konnte jedoch nicht mehr geholfen werden. Über die Brandursache war vorerst nichts bekannt.

Das Landeskriminalamt hat am Samstag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen war mit rund 20 Einsatzkräften ausgerückt.

