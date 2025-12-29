Nach zwei Unfällen: Betrunkene Autolenkerin mit Baby gestoppt

Der Säugling war nicht einmal richtig gesichert.

Eine schwer betrunkene 34-jährige Kärntnerin ist am Sonntagnachmittag nicht nur mit ihrem Baby im Auto unterwegs gewesen, sie hat auf ihrer Fahrt auch zwei Unfälle mit Sachschaden verursacht. In Ebene Reichenau, Bezirk Feldkirchen, wurde sie schließlich gestoppt und wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Gegen 15 Uhr hatten Augenzeugen die Polizei verständigt, weil die 34-jährige Frau mit ihrem Auto die beiden Unfälle verursacht hatte. Die Polizei stoppte die Lenkerin, die mit ihrem beschädigten Pkw in Schlangenlinien unterwegs war.

Ein Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung, weiters wurde festgestellt, dass sich auf der Rückbank des Fahrzeugs ein Säugling befand, der nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der 34-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.