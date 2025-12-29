St. Pölten bringt musikalische Neujahrsgrüße

Wenn ein Jahr zu Ende geht und ein neues beginnt, bietet kaum etwas so viel Anlass zur Freude und zum Feiern wie die Musik. Einen musikalischen Start in das neue Jahr 2026 bietet auch heuer wieder das Tonkünstler-Orchester. Der ORF Niederösterreich überträgt das Konzert.

Es ist schon eine schöne und jahrzehntelange Tradition in Niederösterreich: Das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters im Festspielhaus St. Pölten, das seit mehr als 20 Jahren von Alfred Eschwé dirigiert wird und in den ersten Tagen des Jahres stets von Konzertsaal zu Konzertsaal in Niederösterreich tourt.

Quer durch verschiedene Epochen und Stile

Dirigent Eschwé ist seit 1989 an der Volksoper Wien tätig, wo er seitdem das gesamte Repertoire in Oper und Operette betreut. Am 28. Dezember 1998 stand er erstmals bei einem Silvesterkonzert am Pult des Tonkünstler-Orchesters. Für das Neujahrskonzert hat Eschwé heiter beschwingte, wienerische Klänge der Strauss-Dynastie mit Walzern, Polkas und Märschen ausgewählt. Bereichert durch Ausflüge ins Reich von Oper und Operette quer durch verschiedene Epochen und Stile.

Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz

Als Solistin steht dieses Mal die Sopranistin Kathrin Zukowski auf der Bühne des Festspielhauses in St. Pölten. Eröffnet wird mit der Ouvertüre zur Operette "Ruslan und Ludmilla" von Michail Glinka. Ebenso erklingen werden unter anderem Werke von Gioachino Rossini und Johann Strauss. Durch das Konzert führt Moderator und Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz – den Abend eröffnet Radio NÖ-Moderatorin Ursula Pucher. Und Radio Niederösterreich sendet live zeitversetzt am Donnerstag, 1. Jänner 2026 um 20.00 Uhr in der Sendung "Klassik am Abend – Spezial“. So schön musikalisch kann also das neue Jahr hervorragend beginnen. Der ORF Niederösterreich überträgt das Konzert im Festspielhaus St. Pölten live zeitversetzt um 20.00 Uhr auf Radio Niederösterreich.