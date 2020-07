Nackter Mann am Bahnhof sorgt für Polizeieinsatz

Die Szene sorgte am Bahnhof Feldkirch für Aufregung.

Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann gefilmt, wie er nackt über den Bahnsteig am Bahnhof Feldkirch tänzelt. Ein User stellte einen Clip der Szene auf Twitter und schrieb dazu: "Zuagehn tuats bei uns". Passiert sei die verrückte Szene aber nicht in Villach, sondern in Feldkirch. Auf dem kurzen Video ist ein nackter Mann mit langen Haaren zu sehen, der bereits von einem Security verfolgt wird.

Wie "vol.at" berichtet, habe sich der Mann um etwa 18:15 Uhr auf dem Bahnsteig 3 sich seiner Kleidung entledigt. Im Anschluss tanzte er nackt vor den Augen zahlreicher Passanten über den Bahnsteig bevor er schließlich die Gleise betrat und Richtung Tunnel lief.

Zuagehn tuats bei uns pic.twitter.com/Bjx0fr3Si0 July 9, 2020

Ein Zug konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Gemeinsam mit dem ÖBB Sicherheitsdienst konnten herbeigerufene Beamte der Sicherheitswache Feldkirch schließlich den Mann anhalten und in Gewahrsam nehmen, bevor es zu einer weiteren Gefährdung kam.