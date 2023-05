Omas im Gegenverkehr: 3 Tote bei Frontal-Crash in Kärnten

Pkw mit drei Seniorinnen kam auf gerader Strecke plötzlich viel zu weit nach links.

Kärnten. Zu dem tragischen Verkehrsunfall kam es am späten Sonntagabend auf der Friesacher Bundesstraße: Eine 75-jährige Klagenfurterin fuhr mit einer Freundin am Beifahrersitz (65) und einer weiteren Bekannten (71) auf der Rückbank. Bei St. Veit an der Glan geriet die Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache (Überforderung, Abgelenktheit oder Sekundenschlaf) auf die erste Spur der Gegenfahrbahn.

Drama. Im letzten Moment konnte ein junger Lenker (21) auf den Beschleunigungsstreifen ausweichen. Ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit hatte nicht mehr so viel Glück – und kollidierte frontal mit dem Pkw der drei Frauen.

Noch vor Ort verstarben die 75- und die 71-Jährige – der in seinem Auto eingeklemmte Unfallgegner erlag im Krankenhaus seinen lebensgefährlichen Verletzungen, die er erlitten hatte.