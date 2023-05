× PKW crasht in Wien in Polizeibus: Fünf Beamte verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zwischen einem PKW und ein Polizeibus zu einem Crash.

Leopoldstadt. Eigentlich war ein Polizeibus in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einer Einsatzfahrt. Doch gerade als die Polizisten mit Blaulicht über die Aspernbrücke gefahren waren, wurden sie auf der Kreuzung zu der Unteren Donaustraße von einem PKW abgeschossen. Die Wucht des Aufpralls war dabei so stark, dass der VW Bus der Beamten umgekippt wurde und erst am Gehsteig zum Stillstand kam.

Passanten, welche den Unfall mitbekommen hatten, eilten den Beamten zur Hilfe.

Nach Berichten der Polizei wurden der Lenker des Wagens und auch vier seiner Mitfahrer leicht verletzt. Anders zu dem PKW: Der 48-jährige Lenker und seine Mitfahrer bleiben unverletzt.

Die verletzten Polizisten begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus.