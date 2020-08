ORF-Star im Urlaubspech: Nach Corona-Test jetzt Spital

Nach ihrem Urlaub am Wolfgangsee ging es für sie zum Corona-Test. In Kärnten musste Birgit Fenderl nun auch noch ins Krankenhaus.

Der Urlaub 2020 scheint für Birgit Fenderl nicht wirklich erholsam zu sein. Nachdem der ORF-Star nach ihrem Aufenthalt am Wolfgangsee bereits zum Corona-Test ging, endete dieser Trip für sie ebenfalls im Krankenhaus.

Die "Studio 2"-Moderatorin litt während ihres Aufenthalts in Kärnten nämlich an einer Nierenkolik. "Statt See also OP", schrieb sie auf Facebook. "Nachdem der Urlaub mit einer Nierenkolik eingeläutet wurde und der Stein sich nicht rauswandern ließ und ich mürbe von dauernden Beschwerden, hab ich heute die Nerven verloren", schreibt sie weiter und postet datu ein Foto eines Infusionsbeutels aus dem Krankenhaus. Jetzt ist es aber vorbei. "Alles erledigt und wirklich toll hier im KH Klagenfurt", bedankt sich Fenderl auch noch beim Spital.