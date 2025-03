Papagei „Picki“ flog vor der Feuerwehr Villach davon

1,5 Stunden hielt ein Papagei die Feuerwehr auf Trab.

Villach. Ein farbenfroher Einsatz beschäftigte am Mittwoch die Hauptfeuerwache Villach. Am frühen Abend rückten fünf Feuerwehrmänner mit zwei Fahrzeugen zu einer Wohnsiedlung im Stadtteil Manhattan aus, um einen entflogenen Papagei zu retten. „Picki“ hatte es sich in rund 15 Metern Höhe auf einem Baum gemütlich gemacht, nachdem er seinem Besitzer entwischt war. Der erste Rettungsversuch mit der Drehleiter scheiterte, der bunte Vogel flog weiter in Richtung Hochhäuser. Dort landete er auf einer Fensterbank im dritten Stock. Erst im zweiten Anlauf gelang es den Feuerwehrlern, das Tier mit einem Kescher einzufangen. „Schlussendlich konnten wir den Papagei wohlbehalten seinem glücklichen Besitzer übergeben“, sagt Einsatzleiter Brandmeister Julian Tronegger. Der Papagei bedankt sich nicht.