Zwei Männer (27 und 32 Jahre alt) haben am Dienstag in Völkermarkt mit Airsoftwaffen von einem Mehrparteienwohnhaus aus auf eine Mülltonne geschossen und dabei eine 68-jährige Pensionistin, die sich in der Nähe aufhielt, gefährdet.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, zeigte die Frau die Schützen an. Die Beamten nahmen die Männer daraufhin im Haus fest, sie werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.