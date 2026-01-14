Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
© Wikipedia

Italien entschied

Plöckenpass-Baustelle verschiebt sich um eine Woche

14.01.26, 11:48 | Aktualisiert: 14.01.26, 15:34
Sperre erst ab 19. Jänner bis Ende März. 

Ktn. Die Plöckenpass-Straße (B110), die Kärnten mit Italien verbindet und vor zwei Jahren durch einen Felssturz teilweise zerstört worden war, bleibt nach den Feiertagen eine Woche länger als geplant geöffnet. Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor teilte am Mittwoch mit, dass die italienischen Behörden den Baubeginn um eine Woche verschoben haben. Die baubedingte Schließung beginnt somit erst am kommenden Montag, dem 19. Jänner um 7 Uhr. Die Sperre dauert bis Ende März.

