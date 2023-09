Seit Dienstagnacht sucht die Polizei in Kärnten intensiv nach einem Einheimischen, der sich an einem Mädchen vergriffen haben soll und erwischt wurde - und in den Wald flüchtete.

Ktn. Zu einem mutmaßlichen Missbrauchsfall soll es in der Nacht auf Mittwoch in St. Georgen am Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten gekommen sein. Ein Erwachsener, laut Quellen vor Ort dürfte es sich um einen Jäger handeln, soll eine Minderjährige sexuell genötigt haben. Das Mädchen soll dabei verletzt worden sein und befindet sich in Spitalsbehandlung. © Phadoongvithee Suche bei Burg Hochosterwitz. × Laut oe24-Informationen ergriff der Jäger, nach dem gefahndet wird, mit seinem Auto die Flucht, das Fahrzeug soll mittlerweile im Bereich der Wälder bei der Burg Hochosterwitz gefunden worden sein. Nach dem (Waid-)Mann wird bereits seit den Dienstagnachtstunden immer wieder auch mit dem Hubschrauber gesucht, Diensthunde sind im Einsatz, ebenso die Cobra und die schnelle Interventionsgruppe, die die regionalen Polizeikräfte unterstützen. Obwohl der Mann bewaffnet sein dürfte, wurde keine Warnung ausgegeben, da er vor dem Abtauchen angekündigt hatte, sich selbst etwas anzutun, um der Strafverfolgung zu entgehen. Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich